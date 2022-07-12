В речные порты Украины начали прибывать суда для загрузки зерном

Военно-морские силы Украины заявили, что в речные порты страны на Дунае начали прибывать иностранные суда для загрузки зерном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«В украинские речные порты Дуная прибыли первые восемь иностранных судов для загрузки зерном, их безопасность обеспечивают военно-морские силы Украины», — приводится в сообщении заявление ВМС Украины.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых сторонами вопросов — урегулирование проблемы создания безопасного коридора в Черном море для экспорта зерновых на мировой рынок.

В этот же день генеральный директор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов заявил, что Россия предоставит вагоны для вывоза зерна, оставшегося от прошлогоднего урожая в Харьковской области. Он рассказал, что для восстановления движения был проделан большой объем работы, в настоящее время движение практически полностью восстановлено на участке Луганск—Тополи в сторону Валуевки в Белгородской области, Купянск—Сватово в сторону Луганска и в сторону Святогорска — на Красный Лиман. Также частично восстановлено движение в сторону Харькова, уточнил гендиректор предприятия. Дорожное полотно и инфраструктура были серьезно повреждены.