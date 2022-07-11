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Доллар на Мосбирже завершил торги снижением курса до 58,9 рубля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс доллара 11 июля упал до 58,9 руб., евро — до 59,23 руб., следует из данных Московской биржи.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже снизился до 60 руб. впервые с 5 июля, свидетельствуют данные торгов. Во второй половине торгов рубль усилил рост. На 17.01 мск курс доллара расчетами «завтра» падал до 59,91 руб. (на 1,01 руб.), а евро — до 60,3 руб. (на 2,05 руб.).

Несколькими минутами ранее доллар максимально опустился до 59,88 руб.

В конце июня курс доллара снизился до отметки 52,5 руб. впервые с декабря 2014 года. Международный финансовый аналитик Андрей Плотников спрогнозировал два сценария динамики курса американской валюты: когда рынок начнет разгружать объемы спекуляции и вернется к значениям 53-54 руб. за доллар и когда доллар вырастет до отметки в 70-71 руб., но в перспективе вернется к отметке 55 руб. за доллар.

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