В Грузии обнаружили крупное газовое месторождение

Руководитель Национального агентства газа и нефти Министерства экономики Грузии Георгий Татишвили заявил, что залежи газа объемом в 16 млрд. кубометров обнаружены в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание bm.ge.

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд кубометров. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — рассказал Татишвили.

Он добавил, что месторождение обнаружили недалеко от Тбилиси, но в каком районе не уточнил.

Татишвили подчеркнул, что разработкой проекта по добыче газа будет заниматься компания «Блок энерджи». Работы стартуют в конце 2022-го или начале 2023 года.

Ранее в турецком городе Адана в двух скважинах была обнаружена нефть, запасы которой оцениваются порядка $1 млрд.

«В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд», — приводятся в сообщении слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.