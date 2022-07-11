Курс доллара на Мосбирже упал до 60 рублей впервые с 5 июля

Курс доллара на Московской бирже снизился до 60 рублей впервые с 5 июля, свидетельствуют данные торгов.

Во второй половине торгов рубль усилил рост. На 17.01 мск курс доллара расчетами «завтра» падал до 59,91 рубля (на 1,01 рубля), а евро — до 60,3 рубля (на 2,05 рубля).

Несколькими минутами ранее доллар максимально опустился до 59,88 рубля.

В конце июня курс доллара снизился до отметки 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года. Международный финансовый аналитик Андрей Плотников спрогнозировал два сценария динамики курса американской валюты: когда рынок начнет разгружать объемы спекуляции и вернется к значениям 53-54 рубля за доллар и когда доллар вырастет до отметки в 70-71 рубль, но в перспективе вернется к отметке 55 рублей за доллар.