«Инком-недвижимость»: больше всего цены на новое жилье в Москве выросли в СВАО

Самый большой прирост стоимости квадратного метра на первичном рынке недвижимости показали Северо-Восточный (СВАО) и Западный (ЗАО) округа Москвы. Увеличение цен там с начала 2022 года составило 14,4% и 14,1% соответственно, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

«С начала года средняя цена квадратного метра в столице больше всего выросла в СВАО — на 14,4%, до 332 тыс. рублей и ЗАО — на 14,1%, до 393,5 тыс. рублей. В Восточном округе показатель увеличился на 10,3% до 295,1 тыс. рублей», — подчеркнул Таганов.

Эксперт также назвал два сценария дальнейшей динамики цен на первичное жилье в столице. Первый предполагает увеличение цен на московскую недвижимость до конца 2022 года, второй — удешевление.

«Согласно первому сценарию, цены на квартиры в новостройках продолжат расти, так как дорожают стройматериалы и стоимость работ. Не решен вопрос с ввозом необходимых материалов и оборудования. В рамках второго сценария стоимость первичного жилья будет снижаться: цены на него сейчас слишком высокие и многие не могут позволить себе приобретение квартиры, даже привлекая субсидированную ипотеку со ставкой 1%», — резюмировал Таганов.

Компания «Этажи» ранее составила рейтинг малых городов России с ценами на недвижимость в семь-восемь раз ниже московской. Первое место занял Ирбит (Свердловская область): здесь можно найти жилье со средней стоимостью 40,6 тыс. руб. за квадратный метр. На второй строчке оказался Балашов (Саратовская область, 42,1 тыс. рублей), замкнул тройку Нижний Тагил (43,2 тыс. рублей).