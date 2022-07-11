Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране создадут федеральный реестр долгостроев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал глава правительства на совещании со своими заместителями.

По его словам, в реестр будет собрана необходимая информация для «обоснованного подхода к дальнейшей судьбе» долгостроев, так как каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. Мишустин подчеркнул, что среди таких объектов много больниц, поликлиник, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, которых ждут люди.

Ранее в Минстрое заявили, что с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. дольщиков на текущий момент нуждаются в восстановлении своих прав.

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