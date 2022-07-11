Калининградский ресторатор заявил, что в регионе не ожидают дефицита алкоголя из-за запрета Литвы

Председатель совета директоров группы компаний «Конти», калининградский ресторатор Игорь Крупицкий заявил «Газете.Ru», что в связи с введенным Литвой запретом транзита алкоголя спиртные напитки будут доставлять в регион морем. По его словам, уменьшение ассортимента в заведениях связано с ограничением некоторых компаний экспорта в Россию.

«Я думаю, что никакого ограничения не будет, потому что то, что нельзя привезти по железной дороге, привезут морем. Алкоголь – это не продукты питания, его можно привезти и создать какой-то запас. Я думаю, что с материковой части привезти алкоголь будет не проблема», — сказал он.

По словам Крупицкого, уменьшение ассортимента алкоголя в заведениях связано с ограничением некоторых компаний экспорта в Россию.

«Уменьшение ассортимента будет связано не с этим, оно уже наблюдается. Оно связано с тем, что в принципе многие компании ограничивают свой экспорт в Россию. Это общая тенденция. Мы знаем, что алкоголя российского в принципе нет. Я думаю, что будут одни сорта вин замещаться на другие сорта вин. Сложнее с крепким алкоголем, нет производителей, но будем исходить из той ситуации, которая есть», — заключил ресторатор.

11 июля агентство Reuters сообщило, что Литва расширила ограничения на транзит алкоголя, цемента и других продуктов в Калининград через свою территорию на фоне введенных против России санкций Европейского союза. Позже Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что принятые Европейской комиссией санкции имеют ступенчатый характер, они были приняты еще в марте, а сейчас речь идет просто об очередном этапе вступления их в силу по разным товарам.