Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кэмерон Диаз вспомнила, как ее поймали при попытке перевезти наркотики 11:45
Гоген Солнцев заявил, что намерен судиться с братом за наследство матери 11:44
Стрелявший в Синдзо Абэ японец изготовил оружие с помощью роликов... 11:43
Анна Нетребко обозвала поклонников «долбоящерами» 11:38
Группировку украинских женщин-хакеров назвали врагами ЦПСиО Украины 11:38
В США занимаются вопросом отмены запрета на продажу наступательного вооружения... 11:37
Ботаники обнаружили в Техасе дуб, который считался вымершим 11:36
Тарпищев выразил несогласие со словами вице-президента Федерации тенниса Казахстана... 11:35
В Санкт-Петербурге россиянин попросил помочь выбрать ему сережки для девушки и... 11:30
Умер водитель первых советских луноходов Вячеслав Довгань 11:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 года

close
100%
Depositphotos

Товары и услуги в Норвегии за год выросли на 6,3%, что стало рекордным показателем с 1988 года. Об этом сообщается на сайте Центрального статистического бюро (SSB) королевства.

«В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц», — отметил представитель SSB Эспен Кристиансен.

Он добавил, что цена на продовольствие в Норвегии к июню 2022 года дошла до очень высоких показателей.

В конце июня в отчете Банка международных расчетов (BIS) сообщалось, что мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской спецоперации на территории Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть