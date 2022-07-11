В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 года

Товары и услуги в Норвегии за год выросли на 6,3%, что стало рекордным показателем с 1988 года. Об этом сообщается на сайте Центрального статистического бюро (SSB) королевства.

«В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц», — отметил представитель SSB Эспен Кристиансен.

Он добавил, что цена на продовольствие в Норвегии к июню 2022 года дошла до очень высоких показателей.

В конце июня в отчете Банка международных расчетов (BIS) сообщалось, что мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской спецоперации на территории Украины.