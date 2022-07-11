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«Пионер» решил продать проект застройки ТПУ в Москве за ₽6 млрд из-за кризиса

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Пионер» продает проект застройки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Открытое шоссе» на востоке Москвы за 6 млрд рублей из-за кризиса продаж в недвижимости. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

ГК «Пионер» продает проект застройки ТПУ «Открытое шоссе» в Москве. Эту площадку с торгцентром «Подсолнухи» застройщик выкупил у владельца «Экоофиса» Андрея Ковалева в 2021 году приблизительно за 1,2 млрд рублей. На этом месте должны были построить ТПУ, 112 тыс. кв. м жилья и торговый центр на 31 тыс. кв. м, отметили источники издания.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что дополнительные инвестиции в проект потребуют еще 15-20 млрд рублей, поэтому вложение в проект может быть рискованным на фоне кризиса. Кроме того, сейчас многие застройщики пытаются продать активы из-за низкой ликвидности.

Еще несколько источников издания указали, что к активу «Пионера» проявляют интерес несколько девелоперов. При этом, помимо «Пионера», от своих активов пытаются избавиться и другие участники рынка.

17 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что спрос на жилье в Москве упал на 50-60%.

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