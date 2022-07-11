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Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов сократилась почти на 12%

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Depositphotos

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник, 11 июля, снизилась почти на 12% на фоне решения Канады вернуть отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сократилась до $1 620 за 1 тыс. куб. м, или €154,5 за МВт ч.

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» остановились из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

До этого «Газпром» сообщил о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

При этом днем ранее власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Siemens пообещала «как можно скорее» привезти турбину для «Северного потока» в Европу.

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