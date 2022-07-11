Россияне имеют право получить компенсацию за несвоевременные выплаты отпускных

Оплату отпуска необходимо производить не позднее чем за три дня до его начала. О таком правиле рассказал адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева агентству «Прайм».

Расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России. Его рассчитывают следующим образом: нужно вычислить средний дневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого сумма зарплаты за год делится на 12 и среднее число календарных дней в месяце (29,3). При этом средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска насчитывают делением суммы начисленной зарплаты на число рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Эксперт указала, что нередки случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме. Это происходит и по кадровым, и по бухгалтерским причинам.

В таком случае сотрудник такой фирмы имеет право получить компенсацию за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных.

Ранее сообщалось, что к выходу на работу после отпуска нужно готовиться заранее, желательно вернуться в привычную обстановку за пару дней до начала трудовых будней, сообщила психолог Ирина Нуждова.

Организму необходимо несколько дней, чтобы перестроиться на режим, от которого за пару недель отпуска человек успел отвыкнуть. Психолог советует вернуться с отдыха как минимум за два дня до начала работы.

«История «с корабля на бал» — это стресс, который будет приводить к усталости, вялости практически сразу. Весь отпускной запал будет потерян раньше, чем могло бы быть. Организм будет кричать: «Подожди! Не все сразу!» Это тот же процесс акклиматизации! Дайте организму время настроиться», – объяснила Нуждова.

Специалист порекомендовала выписать на лист бумаги список плюсов, которые дает работа, пунктов в нем должно быть не менее десяти и периодически напоминать себе об этом.