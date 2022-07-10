ЦБ зафиксировал двукратный рост числа жалоб на отказы в продаже ОСАГО в марте

Банк России сообщил о двукратном росте количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте-апреле, пишут «Известия».

По данным банка, это произошло из-за подорожания запчастей и сложностей с их поставками. При этом в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений, связанных с отказами в заключении договоров ОСАГО.

В Центробанке подчеркнули, что страховая организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему.

Ранее Центральный банк России (ЦБ РФ), в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для владельцев автомобилей.

Директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков рассказал , что страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.

Из-за этого будут подниматься тарифы на максимально возможный уровень.