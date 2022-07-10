Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Блинкен считает, что протесты на Шри-Ланке были вызваны действиями России 18:59
Еще один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат для нанесения... 18:51
Терапевт Глушакова предупредила о «чесотке пловцов», которой заражаются... 18:49
Совет Госдумы рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания из-за... 18:49
Нутрициолог Свиридова назвала «единственную пользу» от обертываний 18:46
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов не считает Семака легендарным тренером 18:42
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии 18:40
Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом 18:36
Уход Netflix вынудил россиян смотреть контент на пиратских сайтах 18:29
Малкин вновь подписался на аккаунты «Питтсбург Пингвинз» в соцсетях 18:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЦБ зафиксировал двукратный рост числа жалоб на отказы в продаже ОСАГО в марте

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Банк России сообщил о двукратном росте количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте-апреле, пишут «Известия».

По данным банка, это произошло из-за подорожания запчастей и сложностей с их поставками. При этом в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений, связанных с отказами в заключении договоров ОСАГО.

В Центробанке подчеркнули, что страховая организация не имеет права отказать в оформлении такого полиса. Если страховщик отказывается или уклоняется от заключения договора, то владелец авто может обратиться в ЦБ с приложением документов, подтверждающих проблему.

Ранее Центральный банк России (ЦБ РФ), в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для владельцев автомобилей.

Директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков рассказал , что страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.

Из-за этого будут подниматься тарифы на максимально возможный уровень.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть