Назван самый дорогой для жизни город в России

Санкт-Петербург возглавил рейтинг Numbeo самых дорогих городов для жизни в России по итогам первого полугодия 2022 года.

Индекс стоимости жизни в городах рассчитывался относительно Нью-Йорка, который принимается за 100%. Стоимость жизни в Санкт-Петербурге составила 53% от этого показателя, город расположился на 279-м месте.

Москва находится на 287-ой позиции с 50,79%, Екатеринбург — на 298-ой с 48,6%, Казань — на 300-й с 48.3%. Сразу за ним на 301-м месте расположен Новосибирск с 47.75%. Ниже в рейтинге идут Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Федеральная компания «Этажи» ранее провела исследование на рынке недвижимости, в результате которого составила рейтинг малых городов России с ценами на недвижимость в семь-восемь раз ниже московской. Первое место в рейтинге занимает Ирбит (Свердловская область): здесь можно найти жилье со средней стоимостью 40,6 тыс. руб. за квадратный метр. Следом идет город Балашов (Саратовская область): в нем за квадратный метр на вторичном рынке жилья в среднем придется заплатить 42,1 тыс. руб. Третье место досталось Нижнему Тагилу с населением 347 тыс. человек. Здесь средняя цена за квадратный метр составляет 43,2 тыс. руб.