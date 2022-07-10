Эксперты поддержали решение властей России перевести расчеты за стратегическое сырье в рубли

Российские власти решили перевести экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шроты в рубли. Опрошенные РИА «Новости» эксперты поддерживают это решение.

Цена на пшеницу за полгода выросла на 60% на фоне санкций. С февраля Москва ограничила поставки зерновых пределами Евразийского экономического союза до 30 июня, а сейчас перевела экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шроты в рубли. Также до 31 августа 2023 года продлевается срок действия введенных год назад пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника.

В новой формуле расчета используется среднеарифметический курс доллара по его отношению к рублю, который устанавливается Центральным банком Российской Федерации за пять рабочих дней до даты расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

Управляющий активами Cresco Сapital Степан Сумин полагает, что такие меры вписываются в общую политику дедолларизации.

«Таргетирование цены проще для расчетов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар, комфортный показатель для наполнения бюджета», — отметил он.

Ведущий аналитик «Фридом финанс» Наталья Мильчакова, в свою очередь, видит в действиях властей «разумный компромисс».

«Пошлины демотивируют экспортеров, которые недополучают выручку. А это, в свою очередь, может привести к сокращению производства, тем более что глобальная инфляция прямо или косвенно увеличивает затраты», — пояснила она, добавляя, что «аграрии требовали отмены пошлин, но тут вмешалось правительство, найдя разумный компромисс — пересчет по новой формуле, исходя из мировой цены, переведенной в рубли».