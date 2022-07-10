Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Министр вооруженных сил Франции заявил о поддержании связи с российскими... 11:23
Глава МИД ФРГ признала беспомощность сил Запада в конфликте на Украине 11:19
Президент Федерации тенниса России Тарпищев: мне «Спартак» понравился 11:10
СМИ сообщили о серии взрывов в Херсоне 11:08
Певица Кормухина назвала жалким творчество группы «Би-2» 11:03
Fox News рассказал о «двойном разочаровании» Байдена 11:03
Россиянам напомнили о штрафах до 100 тысяч рублей за неправильную перевозку... 11:02
Рэпер Канье Уэст выпустит автомобиль с дизайном от создателя кроссовок New Balance 10:52
Фотомодель Лена Перминова призналась, что три раза расставалась с отцом своих детей 10:51
Фигуристка Щербакова рассказала об опустошении после победы на Олимпиаде 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Риелтор Самойлов предсказал ухудшение ситуации с рынком жилья в России

close
100%
Павел Гирин/РИА «Новости»

Жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил риелтор Олег Самойлов.

«Ситуация не может не стать хуже просто потому, что у людей не растут реальные располагаемые доходы несмотря на то, что все наши высшие руководители страны об этом активно говорят, а при этом жизнь дорожает. Инфляция съедает деньги», — отметил Самойлов.

По его словам, даже при условии, что цены на жилье не менялись бы, лучше бы все равно не стало из-за того, что у людей средств больше не становится. В текущих экономических условиях деньги будут проедаться все сильнее.

Он добавил, что это самый негативный прогноз. То есть этот сценарий вполне реализуем при сохранении стагнации экономики, а условия кредитования так и не меняются. При этом как рынок недвижимости будет идти дальше, станет ясно уже осенью.

7 июля РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы аналитической компании Frank RG сообщили, что российский рынок ипотеки в июне начал быстро расти после двух неудачных месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть