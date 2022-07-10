Риелтор Самойлов предсказал ухудшение ситуации с рынком жилья в России

Жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил риелтор Олег Самойлов.

«Ситуация не может не стать хуже просто потому, что у людей не растут реальные располагаемые доходы несмотря на то, что все наши высшие руководители страны об этом активно говорят, а при этом жизнь дорожает. Инфляция съедает деньги», — отметил Самойлов.

По его словам, даже при условии, что цены на жилье не менялись бы, лучше бы все равно не стало из-за того, что у людей средств больше не становится. В текущих экономических условиях деньги будут проедаться все сильнее.

Он добавил, что это самый негативный прогноз. То есть этот сценарий вполне реализуем при сохранении стагнации экономики, а условия кредитования так и не меняются. При этом как рынок недвижимости будет идти дальше, станет ясно уже осенью.

7 июля РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы аналитической компании Frank RG сообщили, что российский рынок ипотеки в июне начал быстро расти после двух неудачных месяцев.