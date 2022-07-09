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На Украине заявили, что получат безвозмездный грант от США

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев получит от США $1,7 млрд на здравоохранение

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит от Агентства США по международному развитию (USAID) грант на $1,7 млрд. Деньги будут направлены на нужды здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина получит грант в $1,7 млрд от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и Агентством США по международному развитию», — написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль также отметил, что грант будет получен на безвозмездной основе.

30 июня премьер-министр Украины заявлял, что Соединенные Штаты решили выделить Киеву $1,3 млрд в качестве гранта. По его словам, соответствующие средства Украина получит в рамках пакета финансирования госбюджета, размер которого составляет $7,5 млрд.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд.

До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине требуется $1 трлн для восстановления экономики и инфраструктуры.

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