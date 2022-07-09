Минтранс: российские авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что авиакомпании в стране не будут ставить контрафактные детали на самолеты, пишет РИА «Новости».

Также Савельев сообщил, что процесс страхования воздушных судов в России проходит в штатном режиме. У авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 нет проблем с этим. С жалобами предприятия пока не обращались.

«Страхование самолетов — это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и «Аэрофлот» не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием», — сказал глава Минтранса.

По словам министра транспорта, отрасль в настоящее время работает в необычных условиях. Большое количество антироссийских санкций подталкивает к поиску новых решений. Но ведомство пока не видит в этом проблемы.

Ранее 9 июля Савельев рассказал, что самолет МС-21 в ближайшее время поступит в авиапарк «Аэрофлота». Он уточнил, что новый самолет оборудован большими иллюминаторами, также у него широкое пространство в салоне.