«Ъ»: российские компании увеличат траты на психологическую помощь сотрудникам

Более 50% компаний России во втором квартале 2022 года планируют или уже стали прибегать к дополнительным форматам психологической помощи для сотрудников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Atsearch Group и онлайн-сервиса СберЗдоровье».

В опросе приняли участие порядка 200 HR-директоров и профильных менеджеров из сферы IT, банковского сектора, производства и иных отраслей.

Отмечается, что у ряда компаний услуги психолога включены в пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) или приобретены отдельно.

Согласно исследованию, к психологической помощи начали чаще обращаться с 2020 года — начала пандемии коронавируса. В 2022-м году тренд укрепился.

В «СберЗдоровье» рассказали, что за первое полугодие 2022 года число контрактов, включающих психологическую помощь для работников компаний, увеличилось в 4,9 раза. В 5,2 раза выросли затраты компаний на такие проекты.

В страховых компаниях запрос на консультации психологов по ДМС также растет. В «Росгосстрахе» за указанный период их число увеличилось на 10% год по сравнению с предыдущим годом. В компании услуги психолога включены по умолчанию во все корпоративные страховки, в «Согазе» — почти во все программы ДМС.

Ранее сообщалось, что в России создали систему для распознавания граждан с нестабильным психическим состоянием.