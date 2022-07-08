Глава Нацбанка Польши Глапиньский: техническая рецессия может наступить в республике

Руководитель Национального банка Польши Адама Глапиньский заявил, что регулятор не исключает наступления в стране технической рецессии. Об этом сообщает ТАСС.

«В Польше я рецессии не ожидаю, возможна техническая рецессия, на протяжении двух кварталов ВВП может иметь отрицательный рост, но это еще не рецессия», — заявил Глапиньский.

По его словам, инфляция в республике достигнет пика летом, а после будет постепенно снижаться. Он отметил, что динамика цен в течении некоторого времени будет повышаться из-за сохранения глобальных инфляционных шоков, а также ожидаемым повышением тарифов на электроэнергию и газ.

«Однако влияние факторов спроса начнет ослабевать в следующем году, и инфляция вернется к верхней границе целевого уровня в конце прогнозируемого горизонта», — отметил глава польского Нацбанка.

Ранее стало известно, что инфляция в Польше в мае достигла 13,9%, что стало рекордным показателем за последние 24 года.

В апреле инфляция в Польше составила 12,3%, что также стало рекордным показателем. В мае же индекс потребительских цен поднялся до 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что стало самым высоким уровнем за 24 года.