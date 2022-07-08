G&M: Канада и ФРГ близки к соглашению по возвращению в РФ турбины для «Северного потока»

Газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации утверждает, что Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», ранее отправленную на ремонт в Канаду. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Канада и ФРГ в данный момент ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Российскую Федерацию. Положительное решение по данному вопросу, утверждает источник, может быть принято «в ближайшие несколько дней», в то же время отмечая, что для такого исхода всем сторонам переговоров следует «еще многое предстоит сделать».

По мнению правительства Канады, РФ располагает «еще одной дополнительной турбиной, которую она может ввести эксплуатацию». Но не делает этого, чтобы оказать экономическое давление на Европу. Издание отмечает, что возврат турбины призван устранить этот рычаг давления.

Ранее представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеральное правительство Германии подтвердило получение позитивных сигналов со стороны Канады в вопросе возвращения турбин «Северного потока».