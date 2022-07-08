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RTVI: нехватка картофеля во «Вкусно — и точка» вызвана проблемами с поставками

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В сетях ресторанов быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка» возникли перебои с поставкой картофеля из Бельгии и Польши, сообщает RTVI.

По информации издания, ранее производитель картофеля «ЛВМ Рус» использовал иностранные семена из Бельгии и Польши. Сейчас с их поставками возникли сложности, фуры с семенами могут простаивать на границе Польши и Белоруссии до 10 дней.

Однако в руководстве компании трудности с картофелем считают временными. В «ЛВМ Рус» планируют увеличить объемы заказов, чтобы сформировать запас на 2022-2023 год. Также в России начали производство семян сортов овоща, пригодных для изготовления картофеля фри.

Научный руководитель Центра устойчивого развития ВЭБ РФ Иван Стариков считает, что российские селекционные технологии ничем не уступают иностранным. Стариков считает, что дефицита картофеля в этом году не будет, так как аграрии прогнозируют хороший урожай.

Ранее сообщалось, что часть ресторанов «Вкусно — и точка» откажется от картошки фри из-за неурожая.

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