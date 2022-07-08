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Премьер Болгарии Петков: поставки азербайджанского газа положат конец монополии РФ

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Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа «положат конец российской монополии». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, открытие IGB в греческом городе Комотини является историческим днем.

«Это символ достижения энергетической независимости. Интерконнектор начинает работать. Я горд, что возглавлял правительство, при котором всего за шесть месяцев удалось завершить эту работу», — рассказал Петков.

Он также выразил благодарность премьер-министру Греции Криакосу Мицотакису.

Петков утверждает, что все работы по созданию IGB и плавучей станции хранения и регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе, а также помощь ЕС и президента Азербайджана Ильхама Алиева, начинают новое геополитическое сотрудничество, которое имеет практическое значение и меняет карту региона. Благодаря тому, что Болгария начнет получать газ из Азербайджана в ближайшие недели, это положит конец российской монополии.

Ранее Петков признался, что у него появились разногласия с президентом страны Руменом Радевом относительно предложенной Россией схемы оплаты газа рублями.

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