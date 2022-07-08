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В ЦБ заявили, что сейчас приоритет мошенников не деньги, а поддающиеся обману люди

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Банк России

Нынешние злоумышленники ищут людей, у которых можно длительное время выманивать деньги: охотятся за «головами», а не за деньгами. Такое мнение выразил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, цитирует ТАСС.

«Если раньше мошенники охотились за деньгами, то сейчас они охотятся за «головами». То есть охотятся за теми людьми, которых они смогут «трясти», извините, «доить», с которых они смогут выманивать деньги до того момента, пока они вообще готовы эти деньги давать», — сказал Лях.

По его словам, мошенники могут заставить людей отдать не только свои деньги, но и средства, взятые в долг, например у родственников.

В начале июня директор департамента российского Центробанка отмечал, что при взаимодействии с нелегальными кредиторами можно попасть в информационную кабалу.

Ранее 8 июля сообщалось, что регулятор обнаружил мошенническую схему, при которой мошенники под видом сотрудников операторов мобильной связи вводят граждан в заблуждение и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом.

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