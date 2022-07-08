Путин заявил о провале «экономического блицкрига» Запада против России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы, что «экономический блицкриг» стран Запада против России провалился.

«Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности, это очевидный факт, но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», — прокомментировал президент эффект от санкций.

Путин также пояснил, что целью введения санкций «было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей». По словам президента, здесь у стран Запада также ничего не вышло. Путин заявил об уверенности в том, что и в будущем у них ничего не выйдет.

Ранее Путин заявлял, что энергетические компании РФ должны быть готовы к нефтяному эмбарго Евросоюза, перспективы ограничений обсуждались на прошлом совещании по ТЭКу.

Также ранее Швейцария ввела в действие санкции против РФ по аналогии с шестым пакетом мер ЕС. В Федеральном совете подчеркнули, что санкционные меры включают в себя эмбарго на сырую нефть и некоторые виды нефтяных продуктов российского происхождения.