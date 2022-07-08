Экономист Голубовский: страны ЕС ждет девальвация на фоне курса евро ниже $1,01

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что падение курса евро по отношению к доллару США ниже уровня $1,01 говорит не о спекуляциях, а о бездарной политике Европейского ЦБ при нынешней инфляции в ЕС, обогнавшей американскую. Об этом сообщает News.ru.

Аналитик подчеркнул, что в ЕС уже началась рецессия при высокой инфляции, а также падение промышленного производства. Это, по словам Голубовского, является худшим вариантом того, как это было в Соединенных Штатах в 1970-е годы. Эксперт добавил, что выйти из такого положения будет крайне сложно, один из вариантов – поднять ключевую ставку, чтобы уровень доходности превышал уровень инфляции.

Голубовский добавил, что такое решение может вызвать дефолт периферийных государств ЕС: Италии, Испании, Ирландии и Португалии.

«Посыпется больше половины еврозоны. Тут выбор: либо девальвация, либо разрушение. Люди, создавшие эту систему, естественно, выберут девальвацию. Для РФ, в принципе, это ничего не значит», — рассказал Голубовский.

Ранее министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года.