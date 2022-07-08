Reuters: в сделке по покупке за юани угля из России участвовал индийский кредитор

При покупке российского угля со стороны индийского производителя цемента Ultratech за юани принимал участие крупнейший частный кредитор Индии — HDFC Bank. О деталях схемы написало агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Издание пишет, что HDFC Bank поддержал покупку Ultratech российского угля у Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Сумма сделки оказалась равна 72,7 млн юаней ($25,74 млн).

Банком-корреспондентом СУЭК указала гонконгский филиал международного кредитора HSBC (HSBA.L). По данным Reuters, Ultratech до этого купил 157 тыс. тонн угля у СУЭК, зарегистрированной в Швейцарии.

По данным Reuters, Москва может обходить санкции с помощью расчетов в китайских юанях. Пекину выгодна торговля в национальной валюте, поскольку это может поддержать курс китайских властей по ослаблению доминирования доллара.

Поставки угля в Индию из России взлетели в марте до максимума за последние два года. Импорт составил 1,04 млн тонн, что является рекордом с января 2020 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.