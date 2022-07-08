Американская инвестиционная компания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США

Опасаться наступления рецессии в экономике США нет смысла, потому что она уже наступила. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение экспертов инвестиционной группы Wells Fargo Investment Institute.

По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.

В мае в Wells Fargo прогнозировали вероятность рецессии не раньше, чем к концу 2022 года, либо уже в 2023 году.

По данным американского министерства торговли, экономика США (ВВП) в январе – марте 2022 года снизилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы. Потребительские цены поднялись на 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Официальные данные опубликуют на следующей неделе.

В середине апреля пресс-служба Минтруда США сообщала, что в Соединенных Штатах годовая инфляция достигла максимума с 1981 года, поднявшись до уровня 8,5%.