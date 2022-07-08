Служба безопасности Украины наложила арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома»

Служба безопасности Украины арестовала 2,1 млрд гривен (около $62 млн) активов украинских компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому».

«По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации — нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и ПАО «Газпром», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Также был наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали активы российских холдингов на общую сумму более 4,5 млрд гривен ($154 млн по текущему курсу). Речь шла о фирмах, принадлежащих «Ростеху», «Татнефти», «Русалу» и «Группе ГМС».

Также Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов «Белорусской топливной компании».