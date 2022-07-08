Bloomberg сообщило, что низкий уровень воды в реке Рейн усиливает кризис в Германии

Рекордное за 15 лет сезонное обмеление главной реки Германии — Рейна — угрожает перебоями в поставках угля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение основателя консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельма Перре.

«Низкий уровень воды означает, что баржи не смогут загружать энергетический уголь в полном объеме. Это может стать двойным ударом по немецким коммунальным службам, поскольку они уже столкнулись с нехваткой судов», — заявил Перре.

Обмеление этой реки время от времени ограничивает навигацию. Из-за этого приходится сокращать количество перевозимого груза. Например, баржа вместимостью 2500 тонн сможет взять на борт лишь 1600 тонн.

К тому же немецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.

Накануне сообщалось, что прекращение поставок российского газа в Германию вызовет беспрецедентный шок в немецкой экономике. Правительству придется снова снимать ограничения на уровень госдолга.