Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика... 15:06
В московском метро обнаружили забытую лису 15:06
В Подмосковье двое детей скончались от менингококковой инфекции 15:03
Глава Минпромторга призвал торговые сети закупаться у российских предприятий 15:02
Спрос на отдых в среднем и высоком сегментах на Байкале упал на 60% и... 15:01
Худруком Театра Луны стал Евгений Герасимов, а президентом — Сергей Проханов 15:00
Пульмонолог Гамбарян объяснила, почему вейпинг не поможет бросить курить 14:58
«Локомотив» отказался продавать полузащитника Баринова... 14:58
Секс-работница хочет стать депутатом Ярославля, чтобы вернуть народное вече и легализовать... 14:57
Mainichi: подозреваемый в покушении на Синдзо Абэ рассказал о планах убить... 14:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg сообщило, что низкий уровень воды в реке Рейн усиливает кризис в Германии

close
100%
Depositphotos

Рекордное за 15 лет сезонное обмеление главной реки Германии — Рейна — угрожает перебоями в поставках угля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение основателя консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельма Перре.

«Низкий уровень воды означает, что баржи не смогут загружать энергетический уголь в полном объеме. Это может стать двойным ударом по немецким коммунальным службам, поскольку они уже столкнулись с нехваткой судов», — заявил Перре.

Обмеление этой реки время от времени ограничивает навигацию. Из-за этого приходится сокращать количество перевозимого груза. Например, баржа вместимостью 2500 тонн сможет взять на борт лишь 1600 тонн.

К тому же немецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.

Накануне сообщалось, что прекращение поставок российского газа в Германию вызовет беспрецедентный шок в немецкой экономике. Правительству придется снова снимать ограничения на уровень госдолга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть