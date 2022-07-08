Согласно опросу банка «Открытие», 26% россиян хотели бы доллар по 65 копеек

26% россиян хотели бы видеть «советский» курс доллара — на уровне 65 копеек. Такие данные следуют из опроса банка «Открытие», результаты которого есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, еще 27% опрошенных считают, что американский доллар должен стоить 20-30 руб. 18% респондентов указали, что для них предпочтителен курс доллара в 30-50 руб. 15% устраивает $1 по 50-70 руб. 8% хотели бы видеть доллар, стоящий 70-80 руб. Еще 5% заявили, что для них желателен курс американской валюты более 80 руб.

19% респондентов считают нынешний курс рубля к доллару искусственно завышенным. 27% полагают, что курс, напротив, занижен. Действительным курс российской валюты назвали 24% участников исследования. 19% респондентов полагают, что нынешний курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам.

Ранее 8 июля сообщалось, что российская валюта растет по отношению к доллару на Московской бирже. $1 стоил утром в пятницу более 61 руб.

До этого руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 руб., поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.