Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Подмосковье двое детей скончались от менингококковой инфекции 15:03
Глава Минпромторга призвал торговые сети закупаться у российских предприятий 15:02
Спрос на отдых в среднем и высоком сегментах на Байкале упал на 60% и... 15:01
Худруком Театра Луны стал Евгений Герасимов, а президентом — Сергей Проханов 15:00
Пульмонолог Гамбарян объяснила, почему вейпинг не поможет бросить курить 14:58
«Локомотив» отказался продавать полузащитника Баринова... 14:58
Секс-работница хочет стать депутатом Ярославля, чтобы вернуть народное вече и легализовать... 14:57
Mainichi: подозреваемый в покушении на Синдзо Абэ рассказал о планах убить... 14:56
Председателем худсовета «Современника» стал Владислав Ветров 14:54
Биологи придумали, как «ощупать» опухоль молочной железы с помощью... 14:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Согласно опросу банка «Открытие», 26% россиян хотели бы доллар по 65 копеек

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

26% россиян хотели бы видеть «советский» курс доллара — на уровне 65 копеек. Такие данные следуют из опроса банка «Открытие», результаты которого есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, еще 27% опрошенных считают, что американский доллар должен стоить 20-30 руб. 18% респондентов указали, что для них предпочтителен курс доллара в 30-50 руб. 15% устраивает $1 по 50-70 руб. 8% хотели бы видеть доллар, стоящий 70-80 руб. Еще 5% заявили, что для них желателен курс американской валюты более 80 руб.

19% респондентов считают нынешний курс рубля к доллару искусственно завышенным. 27% полагают, что курс, напротив, занижен. Действительным курс российской валюты назвали 24% участников исследования. 19% респондентов полагают, что нынешний курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам.

Ранее 8 июля сообщалось, что российская валюта растет по отношению к доллару на Московской бирже. $1 стоил утром в пятницу более 61 руб.

До этого руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 руб., поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть