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Топ-менеджер «Аэрофлота» Александров получил 7 лет по делу о хищении 250 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Гагаринский суд Москвы отправил генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова в колонию общего режима на 7 лет за «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Александров признан виновным в хищении более 250 млн руб. Кроме того, суд лишил россиянина государственных наград.

Вместе с Александровым суд признал виновными адвокатов Дину Кибец (6 лет колонии общего режима; штраф в 600 тыс. руб.) и Александра Сливко (6,5 года и 650 тыс. руб.), а также бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову ( 6,5 года и 700 тыс. руб.).

Отмечается, что гражданский иск на 144,9 млн руб. Росимущества, которое признано потерпевшей стороной по делу, передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

По данным следствия, Александров, занимая руководящую должность в «Аэрофлоте» в 2016–2017 годах, заключил с адвокатской коллегией четыре контракта об оказании юридической помощи на 250 млн руб. Подсудимые объединились в преступную группу для заключения договоров по завышенной стоимости, притом что необходимости в услугах адвокатов у авиакомпании не было.

В результате на счета коллегии адвокатов было переведено не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

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