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В Twitter раскритиковали пресс-секретаря президента США из-за слов о сильной экономике

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Jonathan Ernst/Reuters

Пользователи американской социальной сети Twitter раскритиковали пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее слов о состоянии экономики Соединенных Штатов.

«Мы экономически сильнее сейчас, чем когда-либо были раньше», — заявила она на брифинге в ответ на вопрос журналистов о недовольстве американских граждан положением дел в стране, в том числе повышением цен.

На фразу отреагировали и рядовые пользователи, и известные личности.

«Каждый американец, — ну, кроме тех, что работают в Белом Доме Байдена,— знает, что это неправда», — написал сенатор от штата Техас Тед Круз.

«Важный вопрос: это достоверно неверно, но возможно ли, что она (Карин Жан-Пьер) верит в то, что говорит? Нет никакого оправдания лжи, но с толку сбивает то, что она продолжает такое говорить», — отметила президент District Media Беверли Халлберг.

«Они (американцы) думают, что ты тупая», — резко высказался коллумнист The Washigton Times Тим Янг.

«Похоже мне надо проверить мои слух и зрение, или же мы просто живем не в одной стране!» — удивился пользователь Matthew Corkran.

В июне сообщалось, что потребительские цены в США выросли в мае на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, что является максимальным значением с декабря 1981 года.

Ранее 8 июля республиканец Джим Джордан заявил, что представители Демократической партии США начинают осознавать, насколько негативно президент Джо Байден влияет на страну. По его мнению, действия лидера Соединенных Штатов приведут к катастрофе для демократов на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

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