Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о валютном комитете СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ, который был подписан в 2013 году, передает ТАСС.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в документе.

Это решение вступает в силу со дня подписания, 8 июля.

Комитет должен был помочь установить многостороннее сотрудничество в области валютно-платежных и кредитных отношений государств СНГ, способствовать сближению и улучшению валютного законодательства стран Содружества, а также сотрудничеству и осуществлению согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Решением стран СНГ, принятым 25 октября 2013 года в Минске, Межгосударственный валютный комитет был упразднен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане решили поставлять нефть в Европу в обход России.