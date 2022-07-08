Курс доллара на Московской бирже превысил 61 рубль

Российская валюта растет по отношению к доллару на Московской бирже, который стоит более 61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:05 (по мск) $1 торгуется за 61,84 рубль. €1 к этому времени стоит 62,91.

Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10:10 (по мск), индекс Мосбиржи увеличился на 0,25% — до 2 232,32 пункта, в то время как индекс РТС рос на 0,73%, достигая 1 140,71 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 225,02 пункта (-0,07%), а долларовый индекс РТС терял 0,09%, опускаясь до 1 131,44 пункта.

Ранее 8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 рублей, поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.

По его словам, в ближайшее время американская валюта может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в диапазоне 55–68 рублей. При этом эксперт напомнил, что излишне крепкий рубль невыгоден для отечественной экономики, поэтому власти будут стремиться направить его курс к оптимальным отметкам.