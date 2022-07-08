Глава Минобразования ФРГ: занятия в школах могут отменить из-за ситуации с газом

Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что занятия в образовательных учреждениях Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за перебоев с газоснабжением. Об этом она сообщила газете Rheinische Post.

«Я сделала все возможное еще во время пандемии, чтобы считать образовательные учреждения критической инфраструктурой. Уже сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий», — сказала она.

Во многих школах и вузах активно обсуждается идея о необходимости экономии электроэнергии, добавила министр.

Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ. По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.