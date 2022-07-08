У Tesla произошел резкий рост продаж в Китае

После неудачной пары месяцев в Китае Tesla сообщила о резком росте продаж в июне. Как отмечает CNN, КНР самый важный для компании международный рынок.

Рост продаж пришелся на то время, когда вторая по величине экономика в мире начала ослаблять ограничения, связанные с Covid, после нескольких месяцев локдаунов в крупных городах.

Согласно предварительным оценкам, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), американский производитель электромобилей продал около 78 тыс. автомобилей шанхайского производства в прошлом месяце, что на 142% больше, чем в мае. По данным CPCA, июньские продажи выросли на 135% по сравнению с прошлым годом.

BYD, китайский производитель электромобилей, поддерживаемый Уорреном Баффетом, наступает на пятки Tesla: в прошлом месяце было продано 69 544 полностью электрических автомобиля, согласно заявлению компании.

Продажи Tesla автомобилей китайского производства в начале этого года были высокими, что позволило автопроизводителю занять первое место среди чисто электрических брендов. В марте компания поставила 65 814 автомобилей со своего завода в Шанхае, причем большинство из них было продано на китайском рынке. Это число выросло на 85% по сравнению с прошлым годом.

Это было до того, как власти закрыли Шанхай на два месяца , чтобы сдержать самую сильную вспышку Covid в городе. Завод Tesla в Шанхае был закрыт на несколько недель в апреле. Производство компании оставалось ограниченным даже после возобновления работы завода, поскольку компания изо всех сил пыталась получить детали от поставщиков.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на статью издания Business Insider о том, что в 2021 году у него тайно родились близнецы в отношениях с топ-менеджером компании Neuralink Шивон Зилис. В публикации в Twitter он не стал отрицать данные о детях.

«Делаю все возможное, чтобы помочь в борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости это намного более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-либо еще», — написал бизнесмен.