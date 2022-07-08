Посол Гармонин: Москва полжительно оценила позицию Берна о передаче Киеву активов РФ

Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Москва позитивно оценила позицию Берна против конфискации российских активов в пользу Украины, передает РИА «Новости».

5 июля президент Швейцарии Иньяцио Кассис раскритиковал идею ареста российских активов с целью финансирования с их помощью восстановления Украины.

«Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление президента и министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о том, что право собственности - это фундаментальное право... и необходимо обеспечить защищенность граждан перед государством», — сказал дипломат.

При этом Гармонин напомнил, что Швейцария заморозила активы попавших под западные санкции лиц, но позже была вынуждена разморозить часть этих средств. По его словам, общая сумма замороженных активов на настоящий момент составляет порядка 6,6 миллиарда франков.

«Мы выступаем решительно против... любой конфискации любых активов, будь то российские граждане, организации, банки, и направления этих средств на восстановление Украины. Фактически это будет грабеж, воровство», - подчеркнул посол.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в $750 млрд, а его основным источником должны стать конфискованные активы России.