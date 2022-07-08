Россияне увеличили спрос на банкротство без суда

Процедуру бесплатного банкротства в апреле—июне российские многофункциональные центры (МФЦ) запустили для 1651 гражданина. Как пишет РБК, согласно статистике «Федресурса» — единого федерального реестра сведений о банкротстве это рекорд за все время существования подобной опции для россиян — это рекордное число граждан.

По сравнению с первым кварталом количество одобренных заявок увеличилось на 28,8%.

Всего во втором квартале поступило 2,7 тыс. обращений от россиян, число заявлений увеличилось на 15,7% относительно первого квартала.

За все время существования процедуры банкротства физлиц в России несостоятельными были признаны почти полмиллиона граждан. Такие данные приводит Единый федеральный реестр «Федресурс». Как уточнили в компании, в январе-феврале 2022 года темпы личных банкротств не ускорились. Но аналитики уверены: по итогам 2022 года показатели удвоятся. На фоне санкций вводится полугодовой запрет на принудительное банкротство граждан и бизнеса по заявлению кредиторов. Мера коснется 5% россиян, прогнозируют юристы. То есть, более 7 млн человек.

Партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская считает, что мера коснется примерно 5% россиян. Заявления об их банкротстве могут подать банки или Федеральная налоговая служба, уточнила она.

«В 95% случаев сами граждане инициируют банкротство. В то же время более 70% банкротств компаний инициируют кредиторы. Граждане, которые сами планировали избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства, смогут это сделать. Как и раньше. Но о 5% от общего числа заявлений о банкротстве граждан забывать не стоит. Эти 5% будут защищены от возможного банкротства мораторием. Заявления о банкротстве таких граждан подают в основном банки и налоговая».

По данным Росстата, на 1 января 2022 года численность населения России составила 145,5 млн человек. То есть мера коснется 7,275 млн человек.