Нечаев предложил Путину ввести эмбарго на товары из Польши, аналоги которых делают в РФ

Руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Российской Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — рассказал Нечаев.

По его словам, он готов совместно с Министерством торговли и промышленности РФ подготовить список таких товаров. По мнению Нечаева, российские компании готовы к такому.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, а также призвал поддержать внутреннюю конкуренцию.

По его словам, в случае если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то это положительно скажется на качестве и цене товаров.

Путин добавил, что все происходящее в последнее время показывает, что фундаментальные основы экономики РФ гораздо более устойчивые, чем об этом думали недоброжелатели «за бугром».