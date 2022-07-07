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Путин заявил, что США за два года напечатали столько долларов, сколько за последние 40 лет

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Depositphotos

Соединенные Штаты Америки за два последних года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

Президент уточнил, что США за два года напечатали 38% денежной массы. В Еврозоне напечатали €2,5 трлн. Это, по мнению российского лидера, привело к кризису.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок», — сказал Путин.

По его словам, страны Запада пустили эти деньги в экономику, начали раздавать гражданам, «что вроде бы и не плохо». Президент отметил, что Россия делала то же самое, но «все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции».

В конце июня Путин заявил, что страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок и бесконтрольную эмиссию, что негативно сказывается на благополучии всех стран.

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