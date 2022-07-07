Wildberries отрицает продажу контрафактной продукции

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский назвал Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. В самом маркетплейсе заявили «Газете.Ru», что, наоборот, противодействуют появлению «сомнительной продукции».

«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке. На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса», — отметили в компании.

В Wildberries также сообщили, что разрабатывают автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, которая позволит повысить эффективность работы маркетплейса в данном направлении.

«Подчеркнем, что продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара. При этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции: от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке», — добавили в компании.

Ранее в Wildberries назвали клеветой информацию о продаже поддельных азиатских подгузников KIOKI.