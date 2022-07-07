Экономист Кондратьев назвал два сценария поставок казахской нефти в Европу в обход России

Казахстану понадобится от нескольких месяцев до четырех лет для налаживания поставок нефти в Европу в обход России. Первый и наиболее долгий вариант — проложить подводный трубопровод по дну Каспийского моря к ветке Баку-Тбилиси-Джейхан, рассказал «Газете.Ru» замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Для того, чтобы проложить трубопровод, потребуется дополнительно нанимать танкеры и минимум 3-4 года для налаживания поставок. Но даже при максимальной загрузке суммарные мощности составят 15-20 млн тонн в год. Для сравнения — Россия до недавнего времени поставляла в ЕС более 100 млн тонн», — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что есть и более быстрый способ — увеличение транзита по веткам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Но этот процесс займет месяцы — из-за мартовской аварии на КТК во время шторма.

«Казахстан владеет долей в КТК объемом 50 млн тонн нефти в год. Заместить Россию на европейском нефтяном рынке помогло бы более широкое освоение месторождения «Кашаган». Там можно было бы добывать 30+ млн тонн в год. Еще одним вариантом стала бы переброска через Самару в Усть-Луг. Это бы дало еще 15-18 млн тонн», — отметил Кондратьев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о необходимости диверсифицировать поставки нефти. По его словам, наиболее приоритетным вариантом является Транскаспийский маршрут. Для этого потребуется увеличение мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.