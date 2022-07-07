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В Кремле не считают идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти политически мотивированной

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Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости создать альтернативные маршруты для вывоза своей нефти.

По его словам, такое решение вряд ли политически мотивировано, однако чтобы разобраться в этом вопросе, нужно «очень внимательно смотреть».

Также Песков сообщил, что в Москве следят за развитием ситуации с временным закрытием по решению российского суда нефтепровода КТК, по которому экспортируется казахстанская нефть.

«По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — добавил представитель Кремля.

Ранее Токаев заявил, что поставки нефти из Казахстана необходимо диверсифицировать, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

Накануне стало известно, что Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума за нарушения ликвидации разливов.

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