Финансист Плотников дал два прогноза по курсу доллара в ближайшие месяцы

После резкого укрепления доллара к рублю с конца июня есть два сценария дальнейшей динамики курса американской валюты. Об этом «Газете.Ru» рассказал международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

«Первый и более вероятный вариант, что рынок сейчас начнет разгружать объемы вчерашней спекуляции, и мы постепенно начинаем возвращаться к значениям 53-54 рубля за доллар. Второй вариант развития дальнейших событий по доллару — рост американской валюты до отметок 70-71 рубль, но в перспективе — возврат к отметке 55 рублей за доллар», — предположил Плотников.

По его словам, укрепление курса доллара к рублю в последние дни носило спекулятивный характер.

«Я считаю, что десятипроцентный рост американской валюты — это просто спекуляция рынка, так как никаких значимых событий, которые могли бы поднять доллар на 10%, не было», — подчеркнул Плотников.

Курс доллара по итогам торгов 6 июля на Московской бирже вырос до 63,35 рубля. Курс американской валюты поднялся на 2,2 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. Утром 7 июля доллар слегка ослабил позиции к российской валюте, опустившись к 12:15 мск до отметки 62,91 рубля.