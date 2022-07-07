В Минздраве заявили, что зарубежные компании не отказывались от поставок медизделий в РФ

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко заявила, что зарубежные производители не отказываются от поставок медицинских изделий в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту у нас нет информации о том, что какой-то зарубежный производитель отказался от поставок медицинских изделий», — сказала она.

При этом Астапенко уточнила, что наблюдались логистические проблемы, которые на данный момент прорабатываются совместно с российским министерством транспорта.

Ранее сообщалось, что американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Эту информацию подтвердил Росздравнадзор.

Также стало известно, что некоторые европейские производители оборудования для фармакологической индустрии, в том числе Syntegon и GEA, прекращают поставки запчастей в Россию.