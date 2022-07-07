Клиенты начали жаловаться на платежную систему «Юнистрим» из-за проблем с получением средств

Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» начали активно жаловаться на проблемы с получением и возвратом средств. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и участников рынка.

На профильных форумах начали массово появляться жалобы клиентов компании «Юнистрим», которые указывают на невозможность в получении переводов, отправленных из РФ. Среди стран назначения упоминаются Белоруссия, Молдавия, Грузия, Сербия, Узбекистан и ряд других. Кроме того, некоторые клиенты отметили, что есть сложности с процессом возврата средств, который может занимать до двух недель.

В самой «Юнистрим» заявили, что работа продолжается в штатном режиме, а переводы продолжают идти в ряд стран СНГ, Евросоюза и Азии. Кроме того, выполняется работа с каждым клиентом, так как в последнее время участились случаи недостоверной и ложной информации.

В публикации указали, что, несмотря на заявление «Юнистрим» о штатной работе, большинство зарубежных партнеров уже прекратили сотрудничество с системой переводов. Источники издания предположили, что проблема с партнерами могла произойти из-за антироссийских санкций. Кроме того, сама компания сейчас начала поиск потенциальных покупателей бизнеса, который был оценен в начале 2022 года в $100 млн.

В конце мая «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка, писал, что иностранная система денежных переводов Paysend, которая формально объявила об уходе из России, продолжила работу в стране.