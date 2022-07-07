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«Ведомости» узнали, кто может купить Starbucks в России

«Ведомости»: покупателем сети Starbucks в России может стать ресторатор Антон Пинский

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Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks нашла человека, который может купить российский бизнес, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов компании.

По словам источников, кофейни купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Также эту информацию подтверждает один из его знакомых.

Сделка может быть совершена в 20 числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, однако технологиями и продукцией Starbucks пользоваться будет нельзя. Также Пинскому перейдет помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности.

Новый владелец сети должен будет провести ребрендинг и сменить название.

Ранее о том, что Пинский может «забрать большую часть локаций Starbucks», писал Telegram-канал «Сысоев FM».

Официального подтверждения этой информации нет.

В конце мая владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks объявил о решении уйти с рынка России. Кофейни приостановили свою работу еще в марте.

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