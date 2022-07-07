Эксперт рассказал, какая валюта вскоре может стать популярной в России

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что спрос на дирхамы ОАЭ может вырасти из-за переориентации российской торговли на восток, сообщает ТАСС.

«Преимущество дирхама в том, что он фактически является экспозицией на доллар США только без санкционных рисков. Курс дирхама к доллару поддерживается искусственно на протяжении многих лет, а его стабильность обеспечивается потенциалом экономики ОАЭ. В условиях переориентации внешней торговли на Восток отношения РФ и ОАЭ будут более тесными. Не исключено, что именно ОАЭ может стать одним из основных хабов для выстраивания параллельного импорта. Это повысит спрос на дирхамы внутри РФ», — пояснил Евстифеев.

По словам финансиста, для эмиратского дирхама необходимо создать доступную инвестиционную инфраструктуру.

«Поскольку данная валюта в нашем списке не самая популярная, ее доля на начальном этапе должна составлять порядка 5-10%, а по мере развития платежной инфраструктуры можно постепенно увеличить ее долю до 15-20%», — считает Евстифеев.

Ранее курс доллара по итогам торгов на Московской бирже вырос до 63,35 рубля.