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В ФБР рассказали, как китайцы используют SPAC для промышленного шпионажа

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Depositphotos

Издание Financial Times сообщило, что промышленный шпионаж со стороны Китая представляет растущую угрозу для западных компаний. На это указали директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум. Они провели совместную пресс-конференцию в Лондоне.

«Китайское правительство представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие искушенные предприниматели, — считает представитель Соединенных Штатов.

По словам Рея, Пекин использует механизм SPAC (special purpose acquisition company) для кражи коммерческой информации у западных компаний при промышленном шпионаже.

SPAC представляет собой специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям, которая создается инвесторами и размещается на бирже. Объединившись со SPAC, компания становится публичной, но при этом она тратит минимум средств для размещения на бирже.

ФБР считает, что китайцы, используя инвесторов SPAC, получают доступ к коммерческой тайне интересующих их западных компаний.

Ранее сообщалось, что правительство КНР предложило гражданам страны вознаграждение в размере до 100 тыс. юаней (почти 900 тыс. рублей) и специальные сертификаты, если они будут сообщать «об иностранных шпионах» или возможных инцидентах «нарушения государственной безопасности».

Необходимость таких вознаграждений в министерстве, курирующем этот вопрос, обосновали участившимися случаями «угроз национальной безопасности страны» в последнее время.

Отмечается, что разработанные меры «поспособствуют полной мобилизации энтузиазма широкой общественности» для «поддержки и помощи в работе по обеспечению национальной безопасности, широкому сплочению сердец, морального духа, мудрости и силы людей».

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