В ФБР рассказали, как китайцы используют SPAC для промышленного шпионажа

Издание Financial Times сообщило, что промышленный шпионаж со стороны Китая представляет растущую угрозу для западных компаний. На это указали директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум. Они провели совместную пресс-конференцию в Лондоне.

«Китайское правительство представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие искушенные предприниматели, — считает представитель Соединенных Штатов.

По словам Рея, Пекин использует механизм SPAC (special purpose acquisition company) для кражи коммерческой информации у западных компаний при промышленном шпионаже.

SPAC представляет собой специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям, которая создается инвесторами и размещается на бирже. Объединившись со SPAC, компания становится публичной, но при этом она тратит минимум средств для размещения на бирже.

ФБР считает, что китайцы, используя инвесторов SPAC, получают доступ к коммерческой тайне интересующих их западных компаний.

Ранее сообщалось, что правительство КНР предложило гражданам страны вознаграждение в размере до 100 тыс. юаней (почти 900 тыс. рублей) и специальные сертификаты, если они будут сообщать «об иностранных шпионах» или возможных инцидентах «нарушения государственной безопасности».

Необходимость таких вознаграждений в министерстве, курирующем этот вопрос, обосновали участившимися случаями «угроз национальной безопасности страны» в последнее время.

Отмечается, что разработанные меры «поспособствуют полной мобилизации энтузиазма широкой общественности» для «поддержки и помощи в работе по обеспечению национальной безопасности, широкому сплочению сердец, морального духа, мудрости и силы людей».