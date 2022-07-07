«Известия»: Минпромторг изучит инициативу о снижении НДС на социально значимые продукты

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о снижении НДС на социально значимую продукцию, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

В материале газеты говорится об уверенности министерства, что такая инициатива «заслуживает внимания» и в целом ведомство выступает за рыночные методы по сдерживанию цен.

«Например, мы рекомендовали торговым сетям и поставщикам переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомств добавили, что тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды резко повышающегося потребительского спроса.

В статье отмечается, что по данным АКОРТ, в текущем году крупнейшие торговые сети самостоятельно снизили наценку на социально значимые товары в три раза — с 22 до 7%. При этом в некоторых случаях компании выставляют отрицательную надбавку.

В пресс-службе добавили, что специалисты Минпромторга занимаются мониторингом цен и поставок на постоянной основе, а также проводят совещания с ассоциациями производителей и торговых сетей, курирующих торговлю.

Ранее сообщилось, что ретейлеры попросили ФНС о снижении НДС и отсрочку на выплаты взносов.